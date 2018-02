RTL-Bachelor, Folge 5 Erst geknutscht, dann geohrfeigt

Von len 07. Februar 2018 - 22:20 Uhr

Die eine schreibt einen Liebesbrief, die andere verpasst dem Bachelor eine Ohrfeige. In der Kuppelshow kochen die Emotionen über. Lesen Sie hier unser Roundup zu Folge fünf.





Stuttgart - Na, wenn das keine Überraschung für die Zuschauer ist: In Folge fünf der Kuppelshow schickt Bachelor Daniel Völz Yeliz, Nadine und Janina nach Hause. Yeliz hatte der Junggeselle am Vortag noch zu einem Einzeldate eingeladen – inklusive Kuss. Die bestraft Daniel in der Nacht der Rosen mit einer Ohrfeige. Ganz schön peinlich, findet Kandidatin Carina.

Auch Nadines Abgang überrascht. Denn: Dennis, Daniels bester Freunde, hatte dem Bachelor zuvor ans Herz gelegt, mehr Zeit mit ihr zu verbringen – vergebens, wie die Entscheidung zeigt. In Folge fünf punktet vor allem Janine Christine durch ihre Offenheit. Sehr zum Leidwesen der anderen Ladys, denn die finden ihr Verhalten peinlich, ihren Liebesbrief kindisch. Fremdschämen hoch zehn. Wer lästert, wer sich so richtig unangebracht verhält und wer Chancen auf die letzte Rose hat, lesen Sie in unserem Bachelor-Barometer.

Der überheblichste Spruch

So langsam scheint Kandidatin Svenja die Konkurrenz ernstzunehmen. Als Daniel Völz die Poolparty in der Ladys-Villa relativ früh wieder verlässt, mutmaßt sie: „Vielleicht wollte Daniel vor Janine Christin fliehen, bevor da noch Schlimmeres passiert.“ Zugegeben, die hatte sich dem Junggesellen ganz schön aufgedrungen, trotzdem ist so viel Herablassung ganz schön unattraktiv.

Lästerschwestern

Carina übertrumpft in Folge fünf alle. Sie als Lästerschwester zu bezeichnen, trifft es aber nicht ganz. Es kommt noch schlimmer: Die Blondine lästert nicht nur hinter Janine Christins Rücken über ihren Liebesbrief an den Bachelor. Sie hatte ihr kurz vorher ins Gesicht gesagt, wie süß das doch sei. Aus der Kategorie: Falsche Schlange.

Ihre Lästerschwester: Svenja. Auch die hat sich in Folge fünf so richtig auf Janine Celine und ihr Liebesgeständnis eingeschossen. Blöd nur, dass Daniel Völz den Brief richtig gut findet. „Das beweist Mut und auch eine richtige Offenheit, nach der ich halt eben auch suche“, sagt er. Am Ende verdient sich Janine Christin die letzte Rose.

Publikumsliebling

Und eben weil Janine Christin in der Ladys-Villa für ordentlich Zündstoff sorgt, ist sie der Publikumsliebling der Woche. Klar, am Abend der Poolparty sorgt sie für den ein oder anderen Fremdschäm-Moment, das macht sie aber irgendwie sympathisch und authentisch. Ihr Motto: Den Hintern hochkriegen und dem Bachelor zeigen, weshalb sie hier ist – wegen ihm. Das gefällt.

Das absolute No-Go

Warum ist sie eigentlich hier? Das mussten sich beim Einzeldate von Yeliz und Daniel nicht nur die Zuschauer fragen, sondern auch der Bachelor selbst. Erst stürzt sie sich auf das Sushi, obwohl sie eigentlich gar keinen Hunger hat. Der Bachelor ist da scheinbar erst mal Nebensache. Dann sagt sie: „Ich könnte die ganze Nacht hier liegen, weil es einfach so gemütlich ist und die Aussicht so schön ist.“ Moment mal, denkt da der Zuschauer. Und was ist mit dem Mann, der neben ihr sitzt? Sie schiebt zwar noch hinterher: „Und natürlich, weil du hier mit mir sitzt.“ Die Ergänzung kommt aber etwas zu spät. In der Nacht der Rosen setzt Yeliz mit ihrem Ohrfeigen-Abgang noch einen drauf.

Wer bekommt die letzte Rose?

Gute Chancen auf die letzte Rose haben – wie in den vergangenen Wochen – Carina und Maxime. „Diese Rose kommt von Herzen“, sagt Daniel Völz zu Carina und überreicht ihr die erste Rose des Abends. Zwischen Maxime und Daniel Völz besteht eine ganz besondere Magie. Das betont der Bachelor immer wieder – so auch in Folge fünf. Die schüchterne Brünette bekommt die vierte Rose des Abends.

In Folge sechs beginnt ein neues Kapitel der Kuppelshow. Der Bachelor und die sieben Ladys verlassen Miami, nächster Halt ist Texas.