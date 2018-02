RTL-Bachelor, Folge 4 Nächtlicher Damenbesuch für den Bachelor

Von len 31. Januar 2018 - 22:18 Uhr

Folge vier der Kuppelshow hat es in sich: Die erste Lady verbringt die Nacht mit dem Bachelor, in der Nacht der Rosen müssen Frauen gehen, von denen man es als letztes vermutet hätte. Unser Roundup zur vierten Folge.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - In Folge vier will es Bachelor Daniel Völz wissen und lädt gleich vier Ladys zu einem Einzeldate ein. Was die Frauen nicht wissen: Drei von ihnen haben das gleiche Date. Nur für Carina hat sich Daniel etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Klar, dass das in der Villa für ordentlich Zündstoff sorgt. Wer lästert, wer den dümmsten Spruch auf Lager hat und wer sich trotz allem selbst treu bleibt, lesen Sie in unserem Bachelor-Barometer.

Mehr zum Thema

Der dümmste Spruch

Na, wenn da nicht der pure Neid aus Lina spricht. Als Daniel Carina zum Einzeldate einlädt und ihr ein Kleid inklusive passender Schuhe schickt, sagt sie über die Konkurrentin: „Aber sorry, ein Arsch breiter als eine 40-Jährige.“ Egal wie lange man darüber nachdenkt, die Aussage ergibt einfach keinen Sinn. Niemand scheint Lina jemals erklärt zu haben, dass das Alter einer Person nicht mit ihrer Körperfülle zusammenhängt.

Lästerschwestern

In Folge vier der Kuppelshow stellt sich eher die Frage, wer nicht lästert. Wie in den vergangenen Wochen stehen sich zwei Lästerlager gegenüber: auf der einen Seite die Frauen um Carina und Janina Celine, auf der anderen Seite die um Lina und Yeliz. Und natürlich sind beide Grüppchen der Meinung, die Ladys der jeweils anderen Gruppe meinen es einfach nicht ernst mit Daniel. Wer da wohl am Ende Recht behält?

Publikumsliebling

In den vergangenen Folgen eher wenig aufgefallen, hat sie uns heute positiv überrascht – und den Bachelor gleich mit. Bei ihrem Einzeldate erzählte Janina, dass sie von oberflächlichen Äußerungen gar nichts hält. Der Grund: Die Blondine wurde als Kind gehänselt, weil sie immer größer war als andere – eine rührende Geschichte zwischen dem ganzen Zickenkrieg, die Janina in Folge vier ganz klar für die Rolle des Publikumslieblings qualifiziert.

Das absolute No-Go

Bei den Einzeldates mit Meike, Janina und Janina Celine war Fremdschämen angesagt. Daniel wollte die Spontaneität der drei Frauen testen und sprang in Klamotten mit ihnen in einen Pool. Naja, in ein Planschbecken. Bis zu den Waden. Wenn das deine Vorstellung von Spontaneität ist, Daniel, dann bist du aber ganz schön leicht zu überzeugen.

Wer bekommt die letzte Rose?

Carina hat den Bachelor beim Einzeldate so richtig umgehauen: „Entweder die Frau ist die beste Schauspielerin der Welt oder es ist alles echt.“ Für uns steht jetzt schon fest: Sie wird es in der Sendung ganz weit bringen – leider. Denn während Daniel scheinbar an echte Gefühle glaubt, staunen wir über die Schauspielkünste der 21-Jährigen.

Für Meike, Lina, Janina Celine und Michelle gab es in Woche vier keine Rose – eine Entscheidung, mit der wohl nicht jeder gerechnet hätte. Für die Zuschauer wird es von nun an besonders spannend. Denn: Mit Lina und Janina Celine verlassen die Köpfe der feindlichen Lager die Ladys-Villa.