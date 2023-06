1 Die Kinderkliniken in der Region laufen wegen RSV gerade über. Foto: Horst Rudel

Die große Zahl von Infektionen mit dem RS-Virus, das besonders kleine Kinder trifft, macht den Krankenhäusern in der Region zu schaffen. Fehlendes Personal verschärft die Situation – schuld daran sind auch die politischen Rahmenbedingungen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Situation an den Kinderkliniken im Land ist kritisch – und sie müssen aktuell an vielen Fronten kämpfen. Das liegt nicht einmal an Corona. Die Zahl junger Patienten, die wegen einer Covid-Erkrankung in Krankenhäusern aufgenommen oder gar intensivmedizinisch behandelt werden müssen, ist, das erklären alle Kliniken in der Region, äußerst gering.