Royals in England Prinz William und Kate haben ein Herz für Hilfsbedürftige

Von red 30. Oktober 2018 - 15:07 Uhr

William und Kate zeigen Herz: Die Royals besuchen ihr Projekt „Coach Core“, das hilfsbedürftige Jugendliche bei der Berufsausbildung unterstützt. Wir haben Bilder der Veranstaltung.





8 Bilder ansehen

Stuttgart - Während Prinz Harry und Meghan in Sachen Charity in Neuseeland unterwegs sind, haben Prinz William und Ehefrau Kate am Dienstag dem Wohltätigkeits-Projekt „Coach Core“ einen Besuch im südenglischen Essex abgestattet.

Mehr zum Thema

Am Vormittag sprachen William und Kate mit Absolventen des Ausbildungs-Programms und spielten mit Kindern in einer Sporthalle mit Schwimmnudeln. Zahlreiche Besucher waren gekommen, um den Royals die Hand zu schütteln.

„Coach Core“ gehört zur Royal Foundation, die von den Prinzen und ihren Gattinnen betreut wird. Das Programm dient der Förderung junger Menschen, die weder Schul- noch Ausbildungsabschluss haben. Dort bekommen sie Unterricht und Fördergelder, um eine Karriere aufzubauen.

Darüber hinaus ist die Initiative darauf ausgerichtet, Jugendliche für Sport zu begeistern und Trainer auszubilden, die nachfolgende Generationen fördern können. Am Coaching nehmen mehrere Hundert Jugendliche im Vereinigten Königreich teil.