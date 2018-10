Royals auf Reisen Harry und Meghan weihen Waldschutzgebiete in Tonga ein

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in Tonga zwei Waldschutzgebiete eingeweiht. Die Inseln des Archipels sind direkt von den Auswirkungen von Umweltveränderungen betroffen.





Nuku’alofa - Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in Tonga zwei Waldschutzgebiete eingeweiht. Die Inseln des Archipels sind direkt von den Auswirkungen von Umweltveränderungen betroffen. Harry und Meghan besuchten die 1866 gegründete Schule Tupou College, die wohl älteste in der Region. Dort befindet sich auch der letzte verbliebene Wald auf der Hauptinsel von Tonga, Tongatapu.

Das andere Schutzgebiet liegt auf der Insel Eua. „Bäume zu pflanzen und Wälder zu erhalten hilft uns auf vielfältige Weise“, erklärte Harry. „Es ist ein einfacher, aber effektiver Weg, um unsere Umwelt zu erneuern und zu reparieren, die Luft zu säubern und Lebensraum zu schützen.“

Das Paar widmete die beiden Schutzgebiete der Umweltinitiative Commonwealth Canopy von Königin Elizabeth II., Harrys Großmutter. Die Initiative begann 2015 und wird inzwischen von 42 der 53 Commonwealth-Staaten unterstützt.

Tonga war ein britisches Protektorat

Zuvor besuchte das Paar eine Ausstellung traditionellen Kunsthandwerks und traf politische Vertreter des Landes. Tonga war vor der Unabhängigkeit 1970 ein britisches Protektorat und gehört weiterhin dem Commonwealth an. Dort leben rund 106 000 Menschen.

Harry und Meghan verließen am Freitagnachmittag Tonga in Richtung Australien. Dort nehmen sie an den letzten Tagen der Invictus Games teil, einer Sportveranstaltung für Veteranen, die Harry 2014 gründete. Danach beendet das Paar mit einem viertägigen Abstecher nach Neuseeland seine Reise.