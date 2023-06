Warum die Uhr der Queen auch in Ludwigsburg steht

Die Queen schockiert Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrer Weihnachtsansprache. Die Ludwigsburger Oberkonservatorin hingegen war ganz aus dem Häuschen, als sie die Übertragung verfolgt hat. Warum nur?









Ludwigsburg - Kürzlich erreichte uns eine Pressemitteilung, die vor allem Leser mit einer Schwäche für Royales interessieren dürfte. Kurz gefasst wird darin berichtet, dass in Windsor Castle, einer Hauptresidenz der englischen Queen, die gleiche antike Prunkuhr steht wie auch im Schloss Ludwigsburg. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, um welche Uhr es sich handelt, warum sie in beiden Schlössern steht und was das für uns Otto Normalhausbewohner bedeutet.