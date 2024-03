Rotebühlplatz in Stuttgart: LSD aus dem Automaten? Was hinter den Substanzen steckt

LSD aus dem Automaten? Was hinter den Substanzen steckt

Rotebühlplatz in Stuttgart

1 In der U-Bahn-Haltestelle Rotebühlpatz steht einer der Automaten, aus denen unter anderem 1D-LSD verkauft wird. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Psychoaktive Stoffe, die mitten in Stuttgart aus einem Automaten verkauft werden? Was hinter den Tütchen steckt, wie sie wirken und wie ein Suchtexperte die Substanzen einschätzt.











Es ist ein schwarzer Automat, der unauffällig in einer Ecke vor einem Dönerimbiss im Stuttgarter Rotebühlplatz steht. „LSD Pappe“ und „HHC Gras“ wird hier angeboten. Teenager, die grade von der Schule kommen, ein Mann mit Einkaufstüten und Frauen, die mit kleinen Kindern auf dem Arm unterwegs sind, laufen hier vorbei. Zu jeder Tages- und Nachtzeit ist es möglich, hier solche Substanzen zu kaufen. Aber wie kann es sein, dass sie hier legal verkauft werden? Und was steckt in den Tütchen?