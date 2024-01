Rote Ampel missachtet?: Seniorin von Opel Corsa erfasst

1 Ein Notarzt war am Donnerstag in Zuffenhausen im Einsatz. Foto: picture alliance / dpa/Uwe Anspach

In Stuttgart-Zuffenhausen wird eine 81 Jahre alte Frau am Donnerstag von einem Auto erfasst. Die Dame kommt ins Krankenhaus. An dem Zusammenprall trägt sie wohl eine Mitschuld.











Eine 81 Jahre alte Frau ist am Donnerstagmittag in Stuttgart-Zuffenhausen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Seniorin hatte gegen gegen 12 Uhr in der Haldenrainstraße auf Höhe der Haltestelle Fürfelder Straße die Fahrbahn überquert. Dass die Ampel Rot zeigte, ignorierte die Seniorin nach ersten Ermittlungen der Polizei.