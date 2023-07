Rosensteinquartier in Stuttgart

1 Kein Platz für Autos: So könnte sich das Straßenbild im geplanten Stadtteil Rosenstein darstellen. Foto: Visualisierung: asp Architekten/Koeber Landschaftsarchitektur

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik stimmt für einen Stellplatzschlüssel von maximal 0,3 je Wohneinheit. Wie soll das aber funktionieren?









Wie viele Menschen einmal in dem neuen Stadtteil Rosenstein leben und arbeiten werden, steht heute noch nicht fest. Geplant sind auf dem 85 Hektar großen Gebiet bis zu 5800 Wohneinheiten sowie Schulen, Kitas und jede Menge Flächen für Gewerbe, Handel und Büros. Was dagegen klar ist und vom Gemeinderat beschlossen wurde: Es wird ein Stadtteil, in dem nur extrem wenig Autos unterwegs sein werden.