Prinzessinnen, Dinos, Captain America und viele mehr begeben sich am Montagmittag in die Böblinger Innenstadt, um Fasnet zu feiern. Dort lädt Grün-Weiss Böblingen zum Rosenmontagsumzug ein. 51 Gruppen nehmen die Einladung an.

1400 schaurige Kostüme Weil der erste Wagen gleich zu Beginn des Umzugs stecken bleibt, dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis die ersten Narren beim Freddchen in der Poststraße vorbeikommen. Freddchen-Wirt Freddy Nestele heizt den Feiernden solange ein. Moderationshilfe bekommt er von Maria Bartsch von den Böblinger Bären („Bären-Maria“) und von Christel Zimmermann von der TSV Waldenbuch.

Als erste Gruppe begrüßen sie die Polizei, denn ein paar Beamte schlendern vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. „Ein dreifaches: Poli-zei!“ üben sie mit dem Publikum. Das klappt ganz gut. Die Kinder bekommen schon vor dem Umzug ein paar Bonbons zugeworfen, die ersten Tüten sind schnell leer.

Als es losgeht, lassen sich der „Chefkoch von Böblingen“ – wie die Bären-Maria Oberbürgermeister Stefan Belz im Kochkostüm nennt – und Grün-Weiß-Chef Bela Stahl auf ihrem Wagen feiern. Auf sie folgen die schaurigen Bluadschlotzer aus Böblingen. Ein Mini-Traktor zieht eine Vampirdame auf einem fahrenden Türmchen in Schlangenlinien durch die Menge. „Eure Majestät, bist du zu faul zum Laufen?“, fragt Maria Bartsch ins Mikrofon. Etwa 1400 Hästräger aus der ganzen Region bahnen sich ihren Weg durch die Böblinger Innenstadt, schätzt Nestele.

Mutige Zuschauer und schlummernde Narren Die Narren heizen vor allem dem jungen, weiblichen Publikum ein. So schnell, wie manches Mädel über die Schulter geworfen wird, kann sie gar nicht „Narri“ sagen. Manche scheinen es geradezu darauf anzulegen: Eine Gruppe Jugendlicher bietet sich gegenseitig zum Abschleppen an: „Nimm sie mit!“, ruft eine junge Frau einer Hexe hinterher und zerrt an ihrer Freundin. Einer anderen werden mit Kabelbindern die Beine zusammengebunden. Wie man die wieder auseinander bekommt? Indem man die Binder mit dem Feuerzeug anfackelt.

So aktiv manche Hästräger – und Zuschauer – auch sind, so beruhigend scheint die Fasnetsgaudi auf andere zu wirken: Nicht selten blickt man in friedlich schlummernde Kindergesichter, wenn man einen Blick in einen der vielen Kinderwagen wirft, die die kleinsten Narren durch den Umzug tragen.

Frühblüher und Vorglüher Ein leidiges Thema ist und bleibt der Alkoholkonsum. Vor allem Jugendliche nehmen den Ferientag offenbar zum Anlass, um sich im Supermarkt schon vor Beginn des Narrentreibens damit einzudecken. Im Edeka in den Mercaden stehen kostümierte Teenager gegen 12.30 Uhr Schlange, um kartonweise „Klopfer“-Schnapsflaschen, Bier, Wein und Alkoholmixgetränke hinauszutragen. Seit es vor mittlerweile sieben Jahren dort zu Randale gekommen ist, macht das komplette Einkaufszentrum am Rosenmontag immer bereits um 14 Uhr dicht. Dicht sind dann auch viele Menschen mit zunehmender Umzugsdauer.

Gefühlter Zuschauerrekord

Wie schon im vergangenen Jahr, als der Umzug erstmals nach der Pandemiezeit wieder stattfinden konnte, ist Bela Stahl überzeugt davon, dass der Umzug mehr Menschen als je zuvor angelockt hat. Das lässt sich allerdings schwer abschätzen. Von Veranstalter und Polizei gab es bisher noch keine Angaben zur Teilnehmerzahl. Beim Blick auf die Seepromenade erscheinen 12 000 oder mehr Gäste aber nicht unrealistisch. Bei so vielen Menschen bleiben Einsätze für die Polizeikräfte sicher nicht aus. „Bisher ist alles ruhig“, heißt es allerdings noch gegen 15.30 Uhr beim Polizeipräsidium Ludwigsburg.