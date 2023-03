1 Der Säugling ist inzwischen außer Lebensgefahr (Symbolbild). Foto: dpa/Arno Burgi

In Rosenheim entdeckt eine Frau am Donnerstag mitten in der Stadt einen neu geborenen Säugling. Das Baby befindet sich in einem kritischen Zustand und wird sofort ins Krankenhaus gebracht.









Mitten in der Stadt hat eine Frau in Rosenheim am Donnerstag einen ausgesetzten neu geborenen Säugling gefunden. Das Baby sei vermutlich kurz vor dem Auffinden im Bereich eines Hotels abgelegt worden, erklärte die Polizei. Es sei aufgrund eines kritischen Gesundheitszustands sofort ins Krankenhaus gekommen. Der Zustand des Säuglings sei inzwischen stabilisiert worden, es bestehe keine Lebensgefahr mehr.

Die Polizei nahm vor Ort die Spurensicherung auf. Es sei davon auszugehen, dass das Baby nur kurz vor dem Auffinden abgelegt worden sei. Die Ermittler leiteten eine groß angelegte Nahbereichsfahndung ein, die aber zunächst ohne Ergebnis blieb.