Rosenball in Monte-Carlo

1 Fürstin Charlène und Fürst Albert beim Rosenball. Foto: imago images/Starface

Charlène von Monaco hat den Rosenball in Monte-Carlo beehrt. Die Fürstin überraschte dabei an der Seite ihres Mannes Fürst Albert II. in einem glitzernden Disco-Jumpsuit.











Fürst Albert II. (66) kam dieses Jahr in Begleitung seiner Ehefrau Fürstin Charlène (46) zur 68. Ausgabe des Bal de la Rose in Monte-Carlo. Die 46-Jährige zog am Samstag (23. März) bei dem Gala-Abend, der von Designer Christian Louboutin (61) gestaltet wurde, alle Blicke auf sich. Passend zum Disco-Motto des Abends erschien Charlène in einem glitzernden Jumpsuit.