1 Ronald Krötz siegt bei der Bürgermeisterwahl in Alfdorf. Foto: /Edgar Layher

Der Herausforderer Krötz erzielt bei der Schulteswahl auf Anhieb 68 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 66,4 Prozent.

Wahl - Bei der Bürgermeisterwahl in Alfdorf ist der bisherige Amtsinhaber Michael Segan (57) abgewählt worden. Neuer Chef im Alfdorfer Rathaus wird mit einem überraschend deutlichen Wahlsieg der bisherige Pressesprecher im Aalener Polizeipräsidium, der Urbacher Ronald Krötz (parteilos). Im ersten Wahlgang entfielen auf den 44-Jährigen auf Anhieb 68 Prozent der gültigen Stimmen.

Segan liegt nur bei 30,1 Prozent

Der seitherige Amtsinhaber Michael Segan musste sich dagegen bei einer auffallend hohen Wahlbeteiligung mit einem Stimmenanteil von 30,1 Prozent begnügen. Der dritte Kandidat beim Urnengang in der östlichsten Kommune des Rems-Murr-Kreises, der Dauerbewerber Thomas Hornauer, kam lediglich auf 1,6 Prozent der Wählerstimmen.

Von seinem in der Höhe unerwartet deutlichen Erfolg zeigte sich Wahlsieger Krötz freudig überrascht. Er sei regelrecht überwältigt von diesem Ergebnis und habe keinesfalls erwartet, „dass es so toll ausgeht“. Er danke den Alfdorfern für das starke Ergebnis und das Vertrauen. Krötz kündigte im Sitzungssaal des Alfdorfer Rathauses an, das neue Amt „mit Demut und Respekt“ angehen zu wollen.

Hohe Wahlbeteiligung von 66,4 Prozent

Dass die Wahlbeteiligung hoch sein würde, hatte sich in Alfdorf bereits am Sonntagnachmittag abgezeichnet, als um 15 Uhr rund die Hälfte der Wahlberechtigten ihr Kreuzchen gemacht hatte. Am Ende lag die Quote bei 66,4 Prozent.