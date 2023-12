Rolltreppe Universität Stuttgart: Bahn will Urheber des besten Memes an S-Bahn-Unterführung auszeichnen

Bahn will Urheber des besten Memes an S-Bahn-Unterführung auszeichnen

17 Die Reparatur dauert an. Foto: STZN

Immer wieder ist die Rolltreppe an der S-Bahn-Unterführung zur Universität kaputt – und wird so regelmäßig zum Internet-Hit. Die Bahn arbeitet nun mit der Studierendenvertretung zusammen, um das beste Meme zu küren.











Gegen 11 Uhr am Mittwochmorgen kommt es an der S-Bahn-Haltestelle Universität zu einer Durchsage, die eine berühmt gewordene Rolltreppe noch mal ungewollt witziger wirken lässt. „Achtung, ein Probealarm!” ist aus den Lautsprechern zu hören. Es folgen Sirenen und der Hinweis, dass wegen eines Feuers in der S-Bahn-Unterführung alle Fahrgäste den nächstgelegenen Ausgang aufsuchen sollen.