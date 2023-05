9 Da waren schon einige Widerstände überwunden: Das junge Paar bei der Verlobung 1964. Foto: privat

Rosl und Rolf lernen sich auf einer Busreise vom Chiemsee nach Salzburg kennen, es knistert zwischen den beiden. Aber zurück daheim verlieren sie sich zunächst aus den Augen – bis er einfach zu ihr fährt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es sind graue, kühle Tage, als Adelheid-Rosina und Rolf an Ostern 1963 den ersten Satz miteinander wechseln – kein Wetter, das normalerweise Frühlingsgefühle weckt. Gerade haben sie in einem Bus Platz genommen, um von Stuttgart an den Chiemsee zu fahren, ein paar Tage Urlaub. Rolf hat einen weißen Schweinslederkoffer dabei. Adelheid-Rosina, die alle nur Rosl nennen, stellt ihre Füße drauf ab. „Pass auf, der is vo meiner Schwester“, sagt Rolf. „I stell halt bloß meine Füße ab“, antwortet Rosl. Nüchtern betrachtet ist das kein sehr romantischer Satz. Aber nimmt man die interessierten Blicke und die zwischenmenschlichen Schwingungen hinzu, erkennt man: Das ist der Beginn einer Liebesgeschichte.