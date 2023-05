1 Die großen Linden mit ihrem Wurzelwerk stehen dicht an den Häusern. Foto: Werner Kuhnle

Eine städtische Linde hat in Ludwigsburg eine private Abwasserleitung durchwurzelt, sodass der Keller überschwemmt wurde. Wer trägt die Kosten?









Wer ein Haus besitzt, der weiß, dass er sich immer mal wieder auf überraschende Reparaturen gefasst machen muss. Nicht gefasst waren allerdings die beiden Ludwigsburgerinnen Gisela und Helga Lehmann (Namen von der Redaktion geändert) auf das, was sie kürzlich in ihrem Keller erwartete. Der war nämlich überschwemmt. „Das war wirklich schlimm“, erinnert sich Helga Lehmann. Denn es handelte sich um Abwasser, das nicht wie vorgesehen in den städtischen Kanal gelangte, sondern wieder zurückfloss und im Keller des Gebäudes zum Vorschein kam.