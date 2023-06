6 Alles Gute kommt von oben: Alexander Thumm röstet und presst Sojabohnen jetzt auch mit einer zweiten Anlage. Foto: Ralf Poller/Avanti

Merklich lauter als eine Waschmaschine wummern die Maschinen in der geräumigen Silo-Halle, die von außen aussieht wie eine ganz normale Scheune. An die Geräuschkulisse hat sich Alexander Thumm längst gewöhnt. Der Landwirt steigt die Treppenstufen hinauf zum Herzstück seiner Soja-Toastung. Die Anlage betreibt der 47-Jährige seit acht Jahren in der Nähe des Affalterbacher Teilorts Wolfsölden. „Wir sind für die Ernte bereit“, sagt Thumm, bei seinen Erklärungen immer wieder begleitet vom Rasseln der Sojabohnen, die regelmäßig in die Anlage nachgeschüttet werden.