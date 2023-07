1 In der Marbacher Alexanderkirche ist dieser Opferstock aufgebrochen worden. Foto: privat

Als Pfarrer in der Ludwigsburger Weststadt ist Frank Schöpe einiges gewöhnt. Kürzlich montierte jemand in Pflugfelden eine Jesusfigur ab, hackte eine Hand ab, brachte das Bildnis zurück, montierte es wieder ab – nach mehrmaligem Hin und Her tauchte die Figur wieder auf. Mit angeklebter Hand. Schöpe spricht von „positiver Fassungslosigkeit“, er kann sich keinen Reim darauf machen, vermutet aber, dass es ein und dieselbe Person war.