Riesiger Neubau an der B 10 in Wangen geplant

1 Die karge Stellplatzfläche für Lastwagen soll fast komplett überbaut werden. Foto: /Max Kovalenko

Es ist ein Pilotprojekt für Stuttgart: Auf dem Gelände des Autohofs an der B 10 in Wangen ist ein riesiger Neubau geplant – größer als das Gerber in der Innenstadt. Neben der Zentrale für Logistik sollen auch Flächen für Handel, Handwerk und Freizeit entstehen.











Wie können in Stuttgart neue Flächen für Gewerbe, Mobilität, Handel, Freizeit und Wohnen gewonnen werden, ohne bislang offene Bereiche neu versiegeln zu müssen? Das Zauberwort lautet Urban Sandwich. Bereits 2018 wurde in der Stadtverwaltung der Gedanke geboren, die Flächeneffizienz einzelner Projekte zu steigern, indem Nutzungen übereinander gestapelt werden (Urban Sandwich). Doch die hochtrabenden Hoffnungen drohten als Papiertiger zu enden: von einst fünf Interessenten ist einzig die Straßenverkehrsgenossenschaft Süd (SVG) übrig geblieben. „Wir halten an der Idee fest, wollen den Autohof Wangen für die Zukunft weiterentwickeln“, betont Vorstand Uwe Nestel. Geplant ist ein großer, sogenannter suburbaner Logistikhub an der B 10.