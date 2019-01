Riani bei Fashion Week Berlin Beim Schorndorfer Modelabel ist die Promidichte hoch

Von the 17. Januar 2019 - 11:35 Uhr

Rems-Murr-Kreis trifft Hauptstadt: Das Schorndorfer Label Riani ruft nach Berlin – und die deutsche Prominenz strömt.





Berlin - Promi-Hotspot – das will die Berliner Fashion Week gar nicht sein. Das Label Riani aus Schorndorf im Rems-Murr-Kreis aber hat mit seiner Schau am Mittwochabend zumindest für eine gewisse Promidichte gesorgt – die bisher höchste an einer an prominenten Namen eher armen Fashion Week.

Bei der Schau des Schorndorfer Familienunternehmens (>> lesen Sie hier ein Porträt), in dem seit 1978 die Buckenmaiers das Sagen haben, liefen deutsche Schauspieler, Moderatoren und sogar Fußballer über den grauen statt roten Teppich: Der frühere Fußball-Torhüter Roman Weidenfeller war ebenso zu sehen wie Model und Moderatorin Jana Ina Zarrella oder Schauspieler Hardy Krüger Jr. Auch Christiane Arp, Chefredakteurin der deutschen „Vogue“, ließ sich die Schau der Schwaben nicht entgehen.

Die riesige Draht-Leuchtfigur „Dundu“ aus Stuttgart sorgte für den ersten Hingucker; die Mode – auf Figur geschnittene Hosenanzüge in freundlichen Farben, transparente Spitze und viele Muster – für den zweiten.

