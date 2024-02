Rhythmische Sportgymnastik: So sieht Darja Varfolomeev als Covergirl aus

6 Darja Varfolomeev in ihrem Element – in unserer Bildergalerie zeigen wir die Sportgymnastin mal in anderer Pose. Foto: Imago//U. Fassbender

Die Sportgymnastin aus Fellbach-Schmiden ist bei den Olympischen Sommerspielen die Gold-Favoritin – und bestimmt auch schon vor Paris 2024 die Schlagzeilen.











Am 26. Juli beginnen in Paris die Olympischen Sommerspiele 2024, doch schon jetzt ist klar, dass das Team D mit großen Hoffnungen an die Seine reist. Es wird mit Sicherheit einige Athletinnen und Athleten in der deutschen Mannschaft geben, die gute Chancen auf eine Medaille haben – aber bei niemandem sind die Aussichten so glänzend wie bei Darja Varfolomeev.