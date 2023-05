1 Usher (l.), Pete Davidson und Kim Kardashian im Gespräch auf der Met Gala 2023. Foto: getty/[EXTRACTED]: Kevin Mazur/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Sie sind wohl wirklich in aller Freundschaft auseinander gegangen: Bei der Met Gala kam es zum Wiedersehen zwischen Kim Kardashian und Pete Davidson. Das ehemalige Liebespaar versteht sich offenbar immer noch blendend.









2022 schritten sie noch zusammen als Paar über den roten Teppich der Met Gala. In diesem Jahr kamen Kim Kardashian (42) und Pete Davidson (29) jeweils ohne Partner oder Partnerin zum Glamour-Event im Metropolitan Museum of Art in New York. Doch bei der anschließenden Party kam es zu einem offensichtlich freundschaftlichen Wiedersehen des ehemaligen Liebespaares. Wie Fotos zeigen, scheint zwischen den beiden tatsächlich kein böses Blut zu herrschen.