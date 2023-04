1 Ein Helikopter brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: imago//Frank Sorge

Ein 26-Jähriger hat sich am Mittwoch in Wendlingen (Kreis Esslingen) durch einen Sturz von einem Scherenhubwagen schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, arbeitete der 26-Jährige gegen 16.10 Uhr auf dem Gelände eines Unternehmens in der Schäferhauser Straße. Als er dabei von dem Scherenhubwagen steigen wollte, verlor er der Halt und stürzte rückwärts etwa eineinhalb Meter auf den Boden. Er wurde zuerst an der Unfallstelle notversorgt, danach brachte ein Rettungshelikopter den Mann in eine Klinik.