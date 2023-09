1 Die Feuerwehr half in Neckartailfingen bei einer Geburt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In der Nacht zum Montag ging bei der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst des Landkreises Esslingen der Notruf einer schwangeren Frau ein. Mit dem Ausgang dieses Einsatzes hatte wohl niemand gerechnet.











Diesen Einsatz werden die Feuerwehrleute wohl nicht so schnell vergessen, in einem Facebook-Post teilten sie ihre Erfahrung. In der Nacht zum Montag ging zunächst ein Notruf bei der Leitstelle der Rettungsdienste des Kreis Esslingen ein, eine schwangere Frau in den Wehen brauchte dringend Hilfe. Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr rückten zum Einsatzort aus.