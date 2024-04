1 Der Motorradfahrer wird vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Foto: IMAGO//Christoph Hardt

Am Dienstagmorgen stößt eine Autofahrerin in Echterdingen (Kreis Esslingen) mit einem Motorradfahrer zusammen. Der 44-jährige Biker stürzt und wird nach ersten Erkenntnissen der Polizei schwer verletzt.











Link kopiert



Bei einem Unfall in der Hauptstraße in Echterdingen ist am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Eine 54-jährige Autofahrerin war dort nach Angaben der Polizei gegen 6.40 Uhr von der B 27 aus in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie an der Einmündung zur Stadionstraße nach links abbiegen wollte.