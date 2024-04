Rettungsdienst-Tag in Stuttgart

Beim Rettungsdienst-Tag übten Notfallretter am Samstag am Klinikum Stuttgart den Ernstfall.

Beim sechsten Rettungsdienst-Tag übten Notfallretter am Samstag am Klinikum Stuttgart nicht ganz alltägliche Szenarien.











Manchmal muss es ganz schnell gehen – etwa bei einem Luftröhrenschnitt. „Das passiert sehr selten“, betont Notarzt Matthias Ott. Doch gerade deshalb wurde dieser lebensrettende Eingriff an einer Puppe geübt. „Man muss genau die richtige Stelle ertasten“, erklärt er. Wer an der falschen Stelle das Skalpell am Hals des Patienten ansetzt, kann großen Schaden anrichten.