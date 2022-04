1 Mercedes-Benz hilft im Rettungsdienst aus – auch Porsche und Bosch fahren Einsätze. Foto: dpa/Marijan Murat

Dass Autobauer im Stuttgarter Rettungsdienst helfen, ist gut für die Patienten. Aber es zeigt auch die missliche Lage.















Link kopiert

Es ist ein bisschen wie beim Wettrennen zwischen Hase und Igel. Meister Lampe kann sich noch so abstrampeln, doch der Igel ist immer schon da. So scheint es auch beim Stuttgarter Rettungsdienst, der seit Jahren immer wieder aufgestockt wird, um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden. Doch wenn es so weit ist, sind die Einsatzzahlen schon wieder weiter gestiegen, und das Rennen beginnt von vorn. Mit der Folge, dass die Versorgung der Patienten nie so gut ist, wie sie es eigentlich sein müsste. Und das, obwohl sich die Mitarbeitenden kaum noch eine Pause gönnen und zusätzlich durch Corona dezimiert und durch Hygienemaßnahmen ausgebremst werden.

Da zählt jede findige Idee, um die Lage zu verbessern. Dass Kooperationsverträge mit den Autobauern Mercedes-Benz und neuerdings auch Porsche abgeschlossen werden, damit deren Werkambulanzen auch im Stadtgebiet eingesetzt werden können, hilft den Patienten. Zumindest dann, wenn genug Luft ist für Fahrten außerhalb ihres eigenen Betriebsgeländes. Es zeigt aber auch, wie angespannt die Lage ist, beispielsweise im Neckartal, wo rund um Hedelfingen und Wangen die Mercedes-Werkambulanz inzwischen offenbar das reguläre Hauptrettungsmittel ist.

Die Stadt darf sich nicht darauf verlassen, dass Werkambulanzen die Löcher stopfen, damit die Lage einigermaßen im Griff bleibt. Es gilt, wie schon seit Jahren, dass Stuttgart im Rettungsdienst endlich ein Polster schaffen muss, damit nicht jeder Anstieg der Einsatzzahlen sofort Probleme macht. Sonst ist das Rennen nicht zu gewinnen.