Das Bella Napoli in Feuerbach hat sich neu erfunden. Und das absolut zu seinem Vorteil, findet unsere Restaurant-Kritikerin. Die Mischung macht’s, wie schon der Slogan des Lokals zeigt: „Typisch anders!“















Stuttgart - Das Ristorante Bella Napoli in Feuerbach gibt es schon seit 30 Jahren. Von außen hat sich nicht viel verändert, aber innen stehen die Zeichen auf Neuanfang. Das hat mit Corona zu tun, vor allem aber mit der Liebe. Giro Santaniello wollte den Familienbetrieb, den er von seinem Vater übernommen hat, verkaufen. Über einen Gast kam er in Kontakt zu Lisa Linder, die selbst aus einer Gastronomenfamilie aus der Nähe von Albstadt stammt. Die beiden wurden sich geschäftlich einig, er sollte drei Monate als Berater bleiben. Das war im Frühjahr 2020 – und er ist immer noch da.

„Sie bringt schwäbische Ordnung in mein neapolitanisches Chaos“, sagt er. Vor allem aber hat sie sehr charmant den Service im Griff. Er ist als gelernter Koch nach vielen Jahren draußen bei den Gästen wieder in die Küche zurückgekehrt. Dort will er, basierend auf der traditionellen Küche seiner Heimat, eigene Akzente setzen.

Pizza aus dem Holzofen

Zuletzt hat das Paar in der Sommerpause das rustikale Interieur des Lokals aufgepeppt, jetzt brodelt hinten an der Wand der Vesuv. Und auch die deutlich reduzierte Karte hat ordentlich Power. Ein paar Klassiker sind geblieben, und natürlich auch die Pizze aus dem großen Holzofen. Belegt sind sie mit hochwertigen Zutaten, damit sind sie ihren Preis wert (8,50 bis 12,50 Euro).

Die monatlich wechselnde Saisonkarte steht im Herbst ganz im Zeichen der frischen Steinpilze. Diese werden etwa modern kombiniert mit Lachs-Sticks in knuspriger Pistazienpanade als Vorspeise (13,50 Euro). Noch besser haben uns die aromatischen Pilze aber pur geschmeckt, nur kurz im Holzofen mit Parmesan gratiniert (9,50 Euro).

Gut bestückter Weinkeller

Der Küchen-Chef kann Pasta, das beweisen seine Garganelli: Röhrennudeln mit sämigem Ochsenschwanzragout und Pecorino (13,50 Euro). Wunderbar mürbe ist auch der Rinderschmorbraten in Barolo-Soße an Kartoffel-Lauch-Püree mit Steinpilzen, besser kann der im Piemont nicht schmecken (21,50 Euro). Das in Kräutern gebratene Lammkarree gart am Knochen im Ofen und bleibt so schön saftig, dazu gibt es ein fluffiges Kartoffel-Steinpilz-Törtchen und einen kleinen Salat (23,50 Euro).

Bei den Weinen darf man sich auf die Empfehlungen verlassen; Giro Santaniello kann mit einem sehr gut bestückten Keller aufwarten. Alle Weine von der Karte gibt es auch glasweise ( 7 bis 15 Euro).

Zum Dessert wird es dann wieder klassisch, mit Tiramisu oder Tartufo – oder mit einem lauwarmen Pistazientörtchen mit flüssigem Kern (7,50 Euro). „Typisch anders“: Diesen Slogan hat sich das Paar für den Neustart ausgedacht. Zuerst sind wir darüber gestolpert, aber als wir den letzten Löffel ablecken, wissen wir, was gemeint ist.

Ristorante Bella Napoli, Stuttgarter Str. 39, 70469 Stuttgart, Telefon 0711 / 85 14 74, www.bellanapoli-stuttgart.de. Sonntag Ruhetag. Geöffnet Montag bis Freitag 12 bis 14 Uhr (Mittagstisch) und 17.30 bis 21.30 Uhr, Samstag 17.30 bis 21.30 Uhr.

Bewertung

Küche: 4 Sterne

Service: 4 Sterne

Ambiente: 3 Sterne

***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern

