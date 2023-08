Schöne Aussichten am Rande des Naturparks

Restaurant am Golfplatz

8 Bernd Gürtler und Benjamin Stretz und ihr Mitarbeiter Kevin Sendler (von links) Foto: S. Granville

Da haben sich zwei zusammengetan, die sich ewig kennen. Bernd Gürtler (58), ehemaliger Betreiber des Böblinger Zwingers, sei ein Freund seiner Mutter, erzählt Benjamin Stretz (36). Er selbst hat früher in dem legendären Lokal ausgeholfen. Jetzt haben die beiden im Golfclub Schönbuch das Restaurant übernommen – und richtig Gas gegeben: Der Betrieb ist von März bis Dezember sieben Tage die Woche geöffnet, warme Speisen gibt es von 11.30 bis 21 Uhr. Sieben Leute stehen in der Küche, in der Benjamin Stretz Regie führt. 300 Plätze gibt es, wenn man die Nebenräume berücksichtigt, meist spielt sich der Betrieb aber im Hauptraum und auf der Terrasse ab.