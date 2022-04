1 Nach der Attacke machte sich der unbekannte Mann davon (Symbolbild). Foto: Pixabay

Am Montag spricht eine 65-Jährige einen Mann am Waldfriedhof in Leonberg-Ramtel an, der seinen Hund nicht angeleint hatte. Daraufhin wird der etwa 80-jährige Senior mit seinem Gehstock handgreiflich.















Link kopiert

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem älteren Mann und einer 65 Jahre alten Frau ist es am Montag gegen 14.30 Uhr im Bereich des Waldfriedhofs in Ramtel gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sprach die 65-Jährige den noch Unbekannten, der auf einem Waldweg nahe des unteren Friedhofparkplatzes unterwegs war, an, da dieser einen seiner beiden Hunde nicht angeleint hatte.

Handy aus der Hand geschlagen und drauf getreten

Daraufhin soll der Mann sie beleidigt haben. Die 65-Jährige wollte mit ihrem Smartphone ein Foto des Unbekannten machen, woraufhin dieser mit seinem Gehstock auf die Hand der Frau schlug. Das Handy fiel zu Boden und der unbekannte Täter trat im Anschluss noch einmal auf das Mobiltelefon drauf. Die 65-Jährige setzte sich zur Wehr und schob ihn beiseite, worauf sich der Unbekannte davon machte.

Der Täter war etwa 80 Jahre alt

Es soll sich laut Polizeibericht um einen etwa 80-jährigen, 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben, der mit einer grünen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet war. Zudem trug er eine schwarze Kappe und einen weißen Schal sowie eine Brille. Einer der beiden Hunde sei schwarz und korpulent, der andere etwas kleiner, einem Dackel ähnlich. Am Smartphone entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Leonberg unter Telefon 0 71 52 / 60 5-0.