Der Iran besitzt riesige Vorräte an Öl und Gas, doch westliche Sanktionen wegen des iranischen Atomprogramms sowie Korruption und Misswirtschaft treiben das Land immer tiefer in die Krise. Die Inflation lag Ende Februar bei 48 Prozent – seitdem veröffentlicht die Regierung keine aktuellen Zahlen mehr. Offenbar will sie das Ausmaß der Geldentwertung geheim halten. Die „Financial Times“ meldet unter Berufung auf Experten, die Inflationsrate sei im März wahrscheinlich über 49 Prozent gestiegen und habe damit den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 1995 übertroffen. Die Landeswährung Rial hat allein seit Jahresbeginn rund 30 Prozent ihres Wertes gegenüber dem Dollar eingebüßt.