Olympische Winterspiele Eddie the Eagle: Olympia ist vom Weg abgekommen

Er war der schlechteste Skispringer seiner Zeit, aber der Liebling der Massen: Eddie the Eagle wurde 1988 bei den Winterspielen in Calgary zum Sinnbild des olympischen Credos: Dabei sein ist alles. Heute kritisiert er den Kult um Gold und Geld. „Olympia braucht wieder mehr Eddie the Eagles“, sagt der Engländer, der viele Höhen und Tiefen durchlebte.