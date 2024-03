9 Familiensache: Nils Sprenger tüftelt im Fahrerlager an seinem Auto. Foto: Marius Venturini

Beim Rennwochenende des Leonberger Modellbauclubs in der Georgii-Halle zeigt sich: Bei vielen kommt die Leidenschaft nicht von ungefähr. Und für fast alle ist sie weit mehr als nur ein Hobby.











Die Geschwindigkeit ist atemberaubend. Mit vollem Karacho rasen die Buggies im Maßstab 1:10 die Gerade entlang – und auch in den Kehren geht es nicht viel langsamer zu. Steilwandkurve, zwei spektakuläre Sprünge, ein weiteres Hindernis. . . die Streckenbauer des Leonberger Modellbauclubs (LMC) haben in der Georgii-Halle ganze Arbeit geleistet. 240 Meter lang ist der Parcours, auf dem die Teilnehmer am Rennwochenende mit ihren Flitzern an den Start gehen. Aus ganz Süddeutschland sind die 85 Piloten aus allen Altersschichten angereist, außerdem aus dem benachbarten Ausland.