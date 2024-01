Rennfahrer, Stuntman und Porsche-Urgestein: Herbert Linge ist gestorben

1 Herbert Linge wurde 95 Jahre alt. Foto: Porsche AG

Im Alter von 95 Jahren ist der ehemalige Rennfahrer, Stuntman und Porsche-Vertraute Herbert Linge am Vormittag des 5. Januar verstorben.











In seinem Heimatort Weissach war Herbert Linge nicht weniger als eine Legende. 2006 wurde er zum Ehrenbürger ernannt. Doch er war weit über die Grenzen der Gemeinde am Strudelbach hinaus bekannt. Als Rennfahrer, Stuntman und enger Vertrauter von Ferry Porsche hat Linge sich einen Namen gemacht. Ihm ist es zu verdanken, dass das Porsche-Entwicklungszentrum auf Weissacher Grund steht. Am Freitagvormittag ist er nach Angaben seiner Betreuerin im Alter von 95 Jahren verstorben.