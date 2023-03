1 Nach wiederholtem Verstoß gegen den Platzverweis bringen die Polizeibeamten die Frau auf das Bundespolizeirevier. (Symbolbild) Foto: IMAGO/photosteinmaurer.com/IMAGO/TOBIAS STEINMAURER

Eine 63 Jahre alte Frau sorgt am Donnerstag im Stuttgarter Hauptbahnhof für Unruhe. Die Frau liefert sich in zwei Geschäften Auseinandersetzungen mit Mitarbeitern und Kunden. Die Polizei nimmt sie in Gewahrsam.









Am Donnerstag ist es am Hauptbahnhof Stuttgart in Stuttgart-Mitte zu insgesamt drei Vorfällen in Folge mit einer 63-jährigen Frau gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll die Frau gegen 12:30 Uhr versucht haben, die 43-jährige Mitarbeiterin eines Bäckerei-Shops mit der Kleingeld-Ablage aus Holz zu schlagen. Anschließend soll sie ein Kartenlesegerät auf dem Boden geworfen haben. Auslöser für diese Streitigkeit sollen sprachliche Verständnisprobleme gewesen sein.

Die eintreffenden Bundespolizisten erteilten der 63-Jährigen einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Stuttgart und nahmen eine Strafanzeige wegen des Versuchs einer gefährlichen Körperverletzung auf.

Beamte nehmen Frau in Gewahrsam

Gegen 14 Uhr verstieß die renitente Frau gegen den Platzverweis und begab sich zu einem anderen Bäckerei-Shop am Hauptbahnhof. Dort kam es ebenfalls zu einer Auseinandersetzung mit zwei Zeugen. Bei dieser beleidigte die Frau zwei Personen und nahm anschließend eine Getränkeflasche mit, ohne zu bezahlen.

Weil die Beschuldigte sich von allen Maßnahmen der Bundespolizisten unbeeindruckt zeigte und sie erneut gegen den Platzverweis verstieß, nahmen die Beamten die Frau in Gewahrsam und brachten sie auf das Bundespolizeirevier. Gegen die 63-Jährige wird nun wegen des Versuchs einer gefährlichen Körperverletzung, des Verdachts einer Sachbeschädigung sowie des Diebstahls und der Beleidigung ermittelt.