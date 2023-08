1 Der Landkreis Rems-Murr betreibt nur noch einen stationären Blitzer. Foto: imago//Eibner

Seit 30 Jahren steht eine stationäre Messanlage zur Verkehrsüberwachung in Remshalden im Rems-Murr-Kreis. Laut einer Auswertung unserer Zeitung hat sie einen einzigartigen Status. Warum steht sie dort, obwohl sie große Verluste einfährt?









Er ist der letzte seiner Art. Wie ein Mahnmal steht der Blitzer einsam und wacker im Ortskern und bewacht die Straße, ohne viel zu tun zu haben. Die Autofahrer halten sich in der Schorndorfer Straße in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) brav an das Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde. Die Menschen in der 14 000-Einwohner-Gemeinde dürften mit der Anlage, die dort seit 30 Jahren steht, auch durchaus schon vertraut sein. Der Blitzer im Ortsteil Grunbach war im Jahr 2022 für gerade mal 27 Buß- und Verwarngelder für das gesamte Jahr verantwortlich. 985 Euro wurden in dem Jahr eingenommen – die Verwaltungskosten liegen etwa beim Fünffachen.