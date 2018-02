Remseck Kind stirbt bei Unfall mit Stadtbahn

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Stadtbahn hat sich am Sonntag in Remseck ereignet. Dabei starb ein Vierjähriger.





Stuttgart - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Remseck (Landkreis Ludwigsburg) ist am Sonntag ein Kind ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 33-jährige Autofahrerin aus dem Bereich der Kläranlage Stuttgart nach links in die Cannstatter Straße einfahren. Hierzu musste sie die parallel zur Cannstatter Straße verlaufenden Gleise der Stadtbahn überqueren. Der Einmündungsbereich ist mit einer Ampelanlage geregelt.

Beim Überqueren der Gleise wurde das Auto von einer in Richtung Stuttgart fahrenden Stadtbahn erfasst und etwa 30 Meter weit geschoben. Die 33-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Im Fahrzeug befand sich der 4-jährige Sohn der Fahrerin, welcher bei dem Unfall tödliche Verletzungen erlitt. Der 53-jährige Fahrer der Stadtbahn erlitt einen Schock und musste, wie auch die Eltern des 4-Jährigen seelsorgerisch betreut werden.

Das Auto wurde vollständig zerstört, der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Der Sachschaden an der Stadtbahn wurde mit etwa 50.000 Euro beziffert. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die Cannstatter Straße sowie der dortige Schienenverkehr mussten zur Unfallaufnahme und für die Bergungsmaßnahmen gesperrt werden.