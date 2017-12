Remseck am Neckar Ausweichmanöver endet im Gleisbett

Von red 17. Dezember 2017 - 11:32 Uhr

Die Polizei musste die Strecke der Stadtbahn für rund 90 Minuten sperren (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag mit seinem BMW in Remseck am Neckar unterwegs. Auf einmal springt ihm von rechts ein Wildtier ins Auto.

Ludwigsburg - Ein Ausweichmanöver eines 26-jährigen Autofahrers hat zu einer kurzfristigen Sperrung des Schienenverkehrs der U12/U14 zwischen Stuttgart und Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der junge Mann am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr mit seinem BMW von Remseck am Neckar auf der Cannstatter Straße in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Kläranlage sprang ein Wildtier von rechts auf die Fahrbahn. Der 26-Jährige wich zunächst nach rechts aus und lenkte nach links dagegen. Hierbei brach das Heck des BMW aus. Das Auto kam ins Schleudern. Infolgedessen prallte das Auto mit der rechten Fahrzeugseite gegen die erhöhte Fahrbahnbegrenzung, überschlug sich und kam auf dem Gleisbett auf dem Dach zum Liegen.

Zur Bergung des Autos und Begutachtung der Schienen war der betroffene Gleisabschnitt für neunzig Minuten gesperrt. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Der BMW musste geborgen und abgeschleppt werden. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.