Rems-Murr-Kreis: Weihnachtsmärkte: Was wo geboten ist

Am kommenden Wochenende kommt der Advent im Rems-Murr-Kreis geballt: Dann starten nicht nur jene drei Weihnachtsmärkte im Kreis, die bis kurz vor dem Fest stehen bleiben. Auch in Winnenden und Backnang wird ein kurzzeitiger Budenzauber aufgebaut.

„Endlich“, werden die einen sagen, „Wie bitte, schon wieder?“, die anderen. Spätestens vom kommenden Wochenende an aber gibt es auch im Rems-Murr-Kreis kein Vertun mehr: Die Vorweihnachtszeit beginnt und wird an verschiedenen Stellen gebührend eingeläutet. Was zu erwarten ist:

Mietlounges in Schorndorf

Schorndorf Foto: esc

Die wohl schönste Weihnachtsmarktkulisse im Rems-Murr-Kreis bietet die Daimlerstadt. Vom 1. bis 20. Dezember findet dort vor prächtigen Fachwerkbauten der Schorndorfer Weihnachtsmarkt statt. Neu in diesem Jahr ist eine „Wechselhütte“, die Vereine, Schulen, Kindergärten und karitative Einrichtungen kostenlos tageweise nutzen, um Bastel- oder Dekoartikel sowie Getränke und Speisen anbieten zu können. Außerdem gibt es eine große Aufenthaltsfläche mit Weihnachtstipis und zahlreichen Sitz- und Stehgelegenheiten. Wer es exklusiver möchte, kann sich eine von insgesamt drei Lounges für acht beziehungsweise 14 Personen mieten. Zwei Stunden wettergeschütztes Glühweinschlürfen kosten 55 oder 90 Euro. Darüber hinaus gibt es ein kulturelles Rahmenprogramm, weihnachtliche Stadtführungen, die Sonderausstellung „Weihnachtsmann & Co.“ im Schorndorfer Stadtmuseum , Veranstaltungen der Stadtbücherei und der Stadtkirche sowie ein Kunst-Kauf-Haus in der Q-Galerie für Kunst.

www.schorndorf.de/weihnachtsmarkt

Zwei Waiblinger Keller öffnen

Waiblingen Foto: WTM/Kai Köpf

Waiblingen kann ebenso mit Fachwerkatmosphäre punkten. Auch hier steht die Budenstadt rund um den Marktplatz vom 1. bis einschließlich 20. Dezember. Und es gibt neben einem wechselnden Bühnenprogramm auch unterirdisch etwas zu sehen. Im Schlosskeller sei einer der schönsten Märkte für künstlerisch Handgefertigtes in der Region zu bewundern, verspricht die Waiblinger Tourismus- und Marketinggesellschaft (WTM). Im zweiten Waiblinger Weihnachtskeller, dem Kameralamtskeller, ist eine Adventskalenderausstellung mit rund 500 Exemplaren aus der privaten Sammlung der Waiblingerin Ilse Erfurth aufgebaut. Unter den Arkaden kann ein riesiger Briefkasten mit Briefen voller Herzenswünsche an das Christkind und den Weihnachtsmann gefüllt werden.

www.waiblingen.de/weihnachtsmarkt

Umweltfreundliche Eisbahn in Fellbach

Fellbach Foto: Julian Rettig

Einen Tag nach Waiblingen, am 2. Dezember, startet der Fellbacher Weihnachtsmarkt, dafür geht dieser zwei Tage länger, nämlich bis zum 22. Dezember. Während der Nikolaus gegen 17 Uhr rund ums Rathaus kleine Überraschungen verteilt und der Singchor der Silcherschule intoniert, bringt Oberbürgermeisterin Gabriele Zull den Sternenhimmel im Rathausinnenhof zum Leuchten. Märchenzauber, Kunst und Kreativität sollen in diesem Jahr erstmals auch die Räume des ehemaligen Restaurants Roter Hirsch erfüllen, der sich laut der Stadt in ein „verzaubertes Kinderparadies“ verwandelt und das ehemalige Märchenzelt ersetzt. Der alte Friedhof wiederum werde sich in einen märchenhaften Wald verwandeln: Elfen, Gnome, Elstern, Eulen und andere fabelhafte Geschöpfe sollen hier zu sehen und an Hörstationen auch zu hören sein. Auch eine Eisbahn auf dem Guntram-Palm-Platz wird es wieder geben – und zwar eine, die laut der Stadt bis zu 40 Prozent weniger Energie verbraucht als vergleichbare Anlagen. Ebenso sei bei dem biologisch abbaubaren Kühlmittel auf Umweltfreundlichkeit geachtet worden.

www.fellbach.de/weihnachtsmarkt

Adventswald in Rudersberg

Rudersberg /SDMG / Kohls

Die Gemeinde Rudersberg hat seit ein paar Jahren einen kleinen Adventswald zu bieten. Unter Tannen kann dort insbesondere das kulinarische Angebot genossen werden. Los geht es am kommenden Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr. Ab dann hat der Wald an den ersten drei Adventswochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag geöffnet. Darüber hinaus pendelt die Schwäbische Waldbahn am 3. und 10. Dezember auf „einer der schönsten Bahnstrecken Baden-Württembergs“, wie die Kommune verspricht.

www.adventswald.de

Weihnachtsdorf in Welzheim

Welzheim Foto: Stadt Welzheim

Mit der Waldbahn kann man auch nach Welzheim gelangen, wo an sechs Tagen, jeweils am ersten und zweiten Adventswochenende, ein kleines Weihnachtsdorf aufgebaut ist. Die Besucher erwartet laut Ankündigung der Stadtverwaltung ein „bezauberndes Ambiente unter den alten Bäumen bei der St.-Gallus-Kirche am Kirchplatz im Herzen der Stadt“. 20 weihnachtlich geschmückte Hütten und Stände reihten sich zu einem romantischen und stimmungsvollen Weihnachtsdorf auf und zauberten eine vorweihnachtliche Atmosphäre – Insidern ist das deshalb bereits als Welzheimer Adventszauber bekannt.

www.welzheim.de

Drei Märkte in Murrhardt

Glattenzainbachmühle Kirchenkirnberg Foto: Gottfried Stoppel

In Murrhardt sind gleich drei Weihnachtsmärkte geboten. Der in der Innenstadt – bereits die 41. Auflage – ist am 9. Dezember von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Auch die Geschäfte laden zu einem langen Einkaufsabend ein. Außerdem ist in der Fußgängerzone ein Flohmarkt geboten. Besonders heimelig, dafür aber auch etwas abgelegen ist die Mühlenweihnacht in der Glattenzainbachmühle im Teilort Kirchenkirnberg. Sie findet am 16. Dezember von 14 Uhr und am 17. Dezember von 11 Uhr an statt. Neben Lesungen und Führungen in der Mühle gibt es einen Gedichtewald, eine Fackelwanderung sowie Bastel- und Mitmachangebote. Am 3. Adventssamstag lädt zudem die Dorfgemeinschaft Siegelsberg zu ihrer Dorfweihnacht im malerischen Ortskern rund um das Feuerwehrhäusle ein.

www.murrhardt.de

Skigondel in Winnenden

Winnenden Foto: Stadt Winnenden

An den meisten anderen Orten setzt man eher auf ein komprimiertes Weihnachtsvergnügen. So auch in Winnenden, wo der Budenzauber in diesem Jahr vom 1. bis 3. Dezember stattfindet. Als ein besonderes Highlight nennt die Stadt die Skigondel auf dem Marktplatz am Marktbrunnen, die von Auszubildenden der Alfred Giesser Messerfabrik betrieben wird, sowie den Weihnachtswald auf dem Santo-Domingo-de-la-Calzada-Platz, wo am Freitag- und Samstagabend Livemusik von der Band Gospel for Soul geboten ist. Die katholische Kirchengemeinde St. Karl Borromäus, die evangelische Kirchengemeinde Winnenden sowie die evangelisch-methodistische Kirchengemeinde feiern im Dezember ein Jubiläum: 800 Jahre franziskanische Krippen. In Zuge dessen können Besucher vom 1. Dezember an auf einer Art „Krippenweg durch die Innenstadt“ in den Schaufenstern und Innenräumen der Winnender Gewerbetreibenden Krippen aller Art und Größe bestaunen.

www.attraktives-winnenden.de/weihnacht

Märchen im Backnanger Rathaus

Backnang Foto: Stadt Backnang

In Backnang wird der örtliche Weihnachtsmarkt mit mehr als 60 Ständen am 2. Dezember um 12 Uhr auf der Waldbühne auf dem Stiftshof von OB Maximilian Friedrich eröffnet. Dort sind über das Wochenende verschiedene Programmpunkte geboten. Im historischen Rathaus ist ein Märchenzelt aufgebaut. Über eine Wunschbaum-Aktion gibt es die Möglichkeit, Kinderwünsche zu erfüllen. Die Backnanger Kitas haben im Gegenzug die Bäume auf dem Weihnachtsmarkt-Gelände geschmückt.

www.stadtmarketing-backnang.de