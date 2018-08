Rems-Murr-Kreis Auto mit Kot und Eiern beschmiert

Von wei 27. August 2018 - 11:19 Uhr

Die Polizei Waiblingen hat es mit einem äußerst unappetitlichen Fall zu tun. Foto: Phillip Weingand / STZN

Unbekannte haben in einem Wohngebiet in Waiblingen einen geparkten Mazda mit Fäkalien und Eiern beschmiert. Die Polizei rätselt jetzt über das Motiv der Ekel-Attacke – und bittet um Hinweise.

Waiblingen - Am Sonntagmorgen, zwischen 4 und 10.30 Uhr, haben Unbekannte in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ein Auto mit Kot und Eiern beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, war der Mazda auf einem Parkplatz in einem Wohngebiet in der Schubartstraße abgestellt, als sich die Sachbeschädigung ereignete. Das Fahrzeug sei dabei beschädigt worden.

Nähere Angaben zur Person des Fahrzeugbesitzers oder möglichen Motiven konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage nicht machen. Zu Streitigkeiten, in die der Betroffene verwickelt sein könnte, sei bei der Polizei nichts bekannt. Die Ermittler bitten nun um Hinweise an die Telefonnummer 0 71 51/95 04 22.