1 Auch Weinkönigin Carolin Golter aus Winnenden wirbt fürs Remstal. Foto: Gottfried Stoppel

Der Tourismusverein präsentiert sein Programm fürs Jahr 2023 noch bis Sonntag auf der Urlaubsmesse in Stuttgart. Im Messegepäck haben die Ansprechpartner viele neue Informationen.















Link kopiert

Vier erfolgreiche Messetage liegen bereits hinter dem Team am markanten Remstal-Stand in Halle 6 (E61), noch bis Sonntag präsentiert sich der Verein Remstal Tourismus auf der Messe CMT in Stuttgart. Im Messegepäck haben die Ansprechpartner zahlreiche Informationen, etwa die brandneue Broschüre „Weinerlebnis im Remstal“, die von der aus Winnenden stammenden Württemberger Weinkönigin Carolin Golter vorgestellt wurde. Die Königin des Weins hat übrigens kürzlich geheiratet, bei der Krönungszeremonie im November sorgte sie noch unter ihrem vorherigen Namen Carolin Häußer für Schlagzeilen.

Weintreff in Fellbach am zweiten Februar-Wochenende

Nächste größere Veranstaltung ist der beliebte Weintreff in Fellbach, er öffnet seine Pforten am Samstag, 11., und Sonntag, 12. Februar, in der Alten Kelter am Fuße des Kappelbergs. Stargast ist die weithin bekannte Sommelière Natalie Lumpp. Des Weiteren wird es ab Frühjahr, genauer ab März, ein neues Remsi-Escape-Abenteuer in Urbach geben, Titel: „Die Döbelesbande auf der Jagd nach dem entführten Ziegenbock.“

Unsere Empfehlung für Sie Tourismusmesse in Stuttgart So präsentiert sich der Schwäbische Wald auf der CMT Neben der Landschaft rund um Welzheim und Murrhardt hoffen auch die Tourismusfachleute aus dem Remstal sowie die Wengerter auf regen Zulauf bei der bis Sonntag laufenden Messe.

Freuen darf man sich auch wieder auf die interkommunalen Veranstaltungen: Die 12-Stunden-Remstal-Wanderung durch das obere Remstal ist für Donnerstag, 18. Mai, also Himmelfahrt, angesetzt. 1200 Teilnehmer hatten sich 2022 angemeldet. Während im Vorjahr Start und Ziel in Fellbach, der „Wandertagshauptstadt 2022“, erfolgten, fällt der Startschuss in diesem Frühling in Schwäbisch Gmünd. Von dort aus geht es auf einer circa 50 Kilometer langen, attraktiven Wanderrunde durch die Kommunen des oberen Remstals. Die Ticketbuchung erfolgt online über die Adresse www.remstalwanderung.de. Im Startpreis von 34 Euro sind Verzehrgutscheine im Wert von 15 Euro sowie eine Urkunde plus Medaille enthalten.

Zur Remstal Museumsnacht laden am Samstag, 20. Mai, von 18 bis 24 Uhr viele Städte und Gemeinden im ganzen Remstal. Geboten wird ein buntes Programm mit geöffneten Museen, attraktiven Ausstellungen und kunstvollen Galerien bei freiem Eintritt.

Unsere Empfehlung für Sie Deutscher Wandertag in Fellbach Wo das Wanderherz der Republik schlägt Rund 20 000 Menschen aus ganz Deutschland sind zum 121. Deutschen Wandertag nach Fellbach gekommen. Bei einer Feierstunde in der Schwabenlandhalle lobt der Ministerpräsident vor allem das ehrenamtliche Engagement.

„Das Remstal singt“ heißt es am Sonntag, 2. Juli. Auch an dieser interkommunalen Veranstaltung sind viele Remstal-Kommunen mit von der Partie und bieten von 15 bis 17 Uhr ein offenes und kostenfreies Sing-Angebot für alle. Kooperationspartner von „Remstal singt“ ist einmal mehr der Landesmusikverband Baden-Württemberg, der unter seinem Dach auch drei Chorverbände bündelt, Infos unter www.remstal-singt.de.

Konkret als „Versprechen für deinen Gaumen“ präsentiert sich eine neue Broschüre, die zeigt, was das Remstal als Weinregion ausmacht. Dank seiner exzellenten Weine hat sich das Remstal überregional einen hervorragenden Ruf erworben. Kaum ein Wettbewerb, bei dem die Weinbaubetriebe aus dem Gebiet östlich der Landeshauptstadt nicht ganz oben auf dem Treppchen landen. Doch was sind die Hintergründe und Grundlagen des Erfolgs? Antworten darauf gibt die Neuerscheinung unter dem Titel: „Weinerlebnis Remstal“. Neben einem statistischen beziehungsweise weinrechtlichen Einblick zu Rebflächen, Sorten und Weinlagen zeigt die Broschüre, wie, wo und wann Besucher des Remstals das Thema Wein unendlich genussvoll erleben können.

Genusshandwerk ins Rampenlicht gerückt

Denn schließlich steht das Jahr 2023 im Remstal thematisch ganz im Zeichen des Genusses. Nach dem Launch des neuen Remstal-Imagefilmes („Ein Versprechen für dein Herz“) setzen die Verantwortlichen weiter auf Bewegtbilder. Gestartet wurde Ende 2022 eine Social-Media-Kampagne, die das Genusshandwerk im Remstal ins Rampenlicht rückt. Innerhalb kürzester Zeit hat das Premieren-Video mehr als 4000 Views erzielt.

Unsere Empfehlung für Sie Deutscher Wandertag Wo die Höhepunkte im Remstal sind Rechtzeitig zum Start des 121. Deutschen Wandertags in der Region östlich von Stuttgart sind einige sowohl schöne wie auch praktische Bildbände und Broschüren erschienen. Ein Überblick.

„Das Remstal versteht sich als Genießerhimmel vor den Toren von Stuttgart. Nirgendwo sonst kann man so gut und auf allerhöchstem Niveau Wein und Kulinarik genießen, am allerbesten in Kombination“, erläutert Werner Bader, Geschäftsführer des Tourismusvereins, die Hintergründe der Sympathie-Kampagne. Unter dem Motto „Dein Genießerhimmel“ wird jeweils am letzten Sonntag im Monat ein neuer Kurzfilm ausgespielt. Im Mittelpunkt steht dabei ein Betrieb aus der Hotellerie/Gastronomie oder aus dem Weinbau. Die Ausspielung erfolgt über die Social-Media-Kanäle von Remstal Tourismus: Instagram (remstal.de) sowie Facebook (Remstal Tourismus), außerdem via Youtube (Remstal Tourismus).