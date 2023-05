1 Der Rettungsdienst ist in Stuttgart im Dauereinsatz. Foto: Lichtgut//Max Kovalenko

Rettungswagen und Notärzte müssen in Stuttgart so oft ausrücken, dass die Stadt die gesetzlichen Vorgaben nicht einhalten kann. Die Werkambulanz von Daimler muss im Neckartal die Lücken schließen. Die FDP im Landtag übt scharfe Kritik.









Die Coronadelle ist Geschichte. So simpel kann man die Entwicklung in der Stuttgarter Notfallrettung im vergangenen Jahr zusammenfassen. Während 2020 die Pandemie – verbunden mit Homeoffice, weniger Veranstaltungen und weniger Verkehr – die Einsatzzahlen hat sinken lassen, ist die Normalität inzwischen mit voller Wucht zurück. Und die heißt: stetig steigende Einsatzzahlen. Das Vor-Corona-Niveau ist dabei sogar überschritten. Noch nie zuvor mussten in der Landeshauptstadt Notärzte und Rettungswagen so oft ausrücken wie im vergangenen Jahr.