Bis kurz vor Schluss hatten im Großen Preis von Heimsheim zwei Starterpaare beste Chancen auf den späteren Sieg. Denn nur Ingrid Langrock aus dem Leonberger Pferdesportzentrum Benzenbühl mit Augustin und Rudolf Arnold (RFV Würtingen/auf Catoo Royal) knackten den in Klasse S ausgeschriebenen schweren Finalkurs ohne Strafpunkte im Normalumlauf. Als letzter Starter konnte so ein fehlerloses Resultat nur noch Vorjahressieger Andreas Wittlinger (RSZ Hohenzollern) abliefern.

Das Feld von hinten aufgerollt

Mit seinem dritten Pferd Kaschmir gelang Wittlinger das aber nicht und er wurde stattdessen auf Zweitpferd Carlo Magno später Finalfünfter. Doch in die Siegerrunde sollten neben Langrock und Arnold noch die zwei schnellsten Vierfehler-Reiter einziehen: Peter Döffinger (RFV Weil der Stadt) aus Grafenau auf Shanuc und Christopher Herz, der spätere Finaldritte vom RV Mahlspüren auf Parabelle. Ingrid Langrock und Rudolf Arnold konnten ihren Vorteil, fehlerfrei in die Siegerrunde eingezogen zu sein, allerdings nicht mehr ausnutzen und für die Benzenbühl-Springreiterin sprang mit einem Stangenfehler Platz zwei heraus.

Auch der Sieg im M-Springen geht an Döffinger

Als großer Nutznießer durfte Peter Döffinger jetzt jubeln. Und zwar als strahlender Finalsieger im Großen Preis von Heimsheim. Nur der 34-Jährige und die seit Wochen überaus erfolgreiche Sir Oldenburg-Tochter Shanuc (14) blieben in der Siegerrunde mit gänzlich weißer Weste, waren dabei satte zehn Sekunden schneller unterwegs als Ingrid Langrock und schnappten sich so den Finalsieg trotz des kleinen Patzers im Normalumlauf. „Heimsheim war für mich damit wieder ein super Turnier“, sagte Peter Döffinger, der auch zuvor das M-Springen siegreich auf Shanuc beendete, „zumal ich persönlich sehr gerne auf Rasen starte, weil es doch ein ganz spezielles Feeling ist.“ Dass der Heimsheimer Rasen erst im letzten Jahr, da noch aufgrund von Hitze und Trockenheit, stark gelitten hatte und jetzt am Wochenende das Reitturnier immer wieder unter Regenschauern leiden musste, schien Döffinger völlig schnuppe gewesen zu sein.