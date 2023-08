1 Grenzkontrollen wie im März 2020 gibt es keine mehr. Das Reisen in diesem Sommer ist freizügiger. Aber auch sicherer? Foto: dpa/Uli Deck

Region Stuttgart - Hohe Berge, gutes Essen und vor allem: eine andere Tapete. Der Kurzurlaub, den Ingo Kusel (Name geändert) mit einem Freund gebucht hatte, war genau so erholsam, wie er ihn sich gewünscht hatte. Gut, er musste Maske tragen und Abstand halten, aber daran hat er sich mittlerweile so gewöhnt, dass er sagen kann: „Von Corona habe ich nichts gemerkt.“