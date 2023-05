1 Macht gute Laune: Feiern und Wellness sind genauso schön wie Skifahren. Foto: Markus /Markus Kirchgessner

Nicht nur in den Alpen, auch in der Türkei kann man richtig gut Ski fahren.









„Seit wir 2007 zum ersten Mal in Palandöken waren, fahren wir jedes Jahr zusammen hierher.“ Fatih liegt auf dem Göbek Taşı, dem Bauchnabelstein, des hoteleigenen Hamam am Rande des Skigebiets Palandöken bei Erzurum. Fatih und seine 30 Freunde nennen sich „Palandöken-Chaoten“ und fahren, vielmehr cruisen normalerweise von ihrer Heimatstadt Duisburg aus mit ihren Harley-Davidsons durchs Umland. Einmal waren Fatih, Mehmet und Attila auch schon mit ihren schweren Maschinen in der Türkei. Bis ganz in den Osten des Landes, bis nach Erzurum sind sie jedoch nicht gekommen. Im Winter ersetzen sie die Straßen durch Pisten und die Harleys durch Skier und Snowboards.