Seit zehn Jahren gibt es das „Reina Grill Haus“ in der Ludwigsburger Innenstadt. Zwar lässt es der Name nicht vermuten, fleischlose Gerichte und sogar Frühstück stehen auch auf der Karte.

Viele Menschen hierzulande, die noch nie in der Türkei waren, verbinden ausschließlich den omnipräsenten Döner mit türkischer Kulinarik. „Leider“, sagt Meral Kars. Denn die Küche ihres Heimatlandes biete mehr als das gepresste beziehungsweise geschichtete Fleisch am Spieß. „Viel mehr“, sagt die 40-Jährige.

In ihrem „Reina Grill Haus“ in Ludwigsburg, direkt gegenüber der Wilhelmgalerie in der Körnerstraße, kredenzt sie eine Auswahl davon. Seit zehn Jahren hält sich der Laden, „es läuft gut“, sagt die Chefin. Sie will eigentlich nicht als solche auftreten. Es solle um das Restaurant gehen, nicht um sie. Und wenn die Besucher sie nicht als Chefin erkennen „dann sagen sie mir eher die Meinung“, vermutet Kars, die selbst am Grill steht. Angefangen hat sie vor zehn Jahren fast ausschließlich mit Fleischgerichten: Spieße mit Hähnchen, Lammkoteletts, Rindersteak – all das steht immer noch auf der Karte.

Aus der Dose? Kommt nicht in die Tüte

Fleischgerichte kosten zwischen 16,50 und 24 Euro. Besonders beliebt ist „Adana“ – ein Hackfleischgericht als Spieß mit Reis, Tsatsiki und scharfer Soße oder die „Iskender“-Variante auf geröstetem Brot mit Joghurt und Tomatensoße. Selbstverständlich gibt es eine geheime Rezeptur, aber die verrät Kars – auch selbstverständlich – nicht.

In den vergangenen Jahren hat sie sich auch mehr und mehr auf die Wünsche der Kundschaft nach mehr fleischlosen Gerichten eingestellt. Iskender gibt es beispielsweise auch ganz ohne. Stattdessen mit gegrilltem Gemüse, ohne Joghurt ist es sogar vegan. Manti (für 13,50), kleine gefüllte Teigtaschen und eins der Lieblingsgericht der 40-Jährigen, werden auch mit Kartoffeln statt Fleisch gefüllt. Die kleinen Kissen, die Nudeln ähneln, sind handgemacht – wie alles andere auf der Karte auch. „Aus der Dose, das gibt’s bei mir nicht“, sagt Meral Kars. Ihr Anspruch: sie muss selbst mögen, was sie ihren Gästen serviert. „Ich mach es so, wie ich es auch machen würde, wenn jemand zu mir nach Hause kommt“, sagt die Gastronomin.

„Medium“ gegrillt wird in der Türkei eigentlich nicht

Kars kam vor fast 20 Jahren aus Istanbul nach Ludwigsburg. Ihre Mutter hatte sie mit der Küche und den typischen Rezepten ihrer Heimat vertraut gemacht. In der Großküche der Klinik fand sie einen Job, gut fünf Jahre später eröffnete sie ihren ersten Laden in der Solitudestraße. Mit zwei Tischen. Ihr jetziges Restaurant hat 50 Plätze drinnen und um die 30 draußen. Ihr erstes Restaurant betrieb Kars fünf Jahre lang, dann zog sie um an den jetzigen Standort. Frühstücken kann man im Grill Haus auch, obwohl der Name das eher nicht vermuten lässt. Die „Meze“, kleine türkische Vorspeisen, könne man gut teilen, wenn man in der Gruppe kommt, rät Kars. „Da ist viel Vegetarisches dabei.“

In der Türkei wird Fleisch normalerweise richtig durchgebraten, im Reina Grill Haus bleibt es „medium“ – oder wie Kars sagt „schön saftig“. Das sei ihr „eigener Touch“. Der zeigt sich auch bei den Tagesgerichten (ab 9,50 Euro), die sie sich jeden Tag neu ausdenkt. Und ein paar Gerichte, die man aus „normalen“ Dönerbuden kennt, gibt es bei ihr dann doch auch: Pide und Pizza. Aber mit einem Imbiss an der Ecke hat das „Reina Grill Haus“ dennoch überhaupt nichts zu tun.

Info

Die Küche im Reina Grill Haus, Körnerstraße 4 in Ludwigsburg, hat montags bis freitags von 9.30 bis 21.30 Uhr geöffnet, samstags eine halbe Stunde länger. Auch sonntags wird gegrillt: von 14 bis 21 Uhr. Einen Ruhetag gibt es nicht.