In Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) ist ein Mann schwer verletzt auf einer Landstraße aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwochmorgen hatte eine vorbeifahrende Person den Mann am späten Dienstagabend auf der Landstraße 1192 zwischen Plochingen und Reichenbach an der Fils am Ortseingang bemerkt und die Polizei verständigt. Der schwer verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht bislang von einem Unfall aus. Ein Sprecher der Polizei verwies aber darauf, dass die Ermittlungen noch andauern. Zum Alter des Mannes machte die Polizei keine Angaben.