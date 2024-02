Zwei 16-Jährige in Zug sexuell belästigt – Zeugen gesucht

1 Der Tatverdächtige und seine Familie mussten den Zug am Bahnhof Geislingen (Steige) verlassen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

In einem Regionalzug von Ulm nach Stuttgart werden zwei Jugendliche von einem noch Unbekannten sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Ein noch unbekannter Mann soll laut Polizei am vergangenen Freitag zwei Jugendliche in einem Regionalzug von Ulm in Richtung Stuttgart sexuell belästigt haben. Es werden Zeugen gesucht.