1 Laut Polizei war der Tatverdächtige alkoholisiert. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Reiss

In einem Regionalzug nach Stuttgart belästigt ein 24-Jähriger laut Polizei Schülerinnen und deren Lehrerin sexuell. Beim Eintreffen einer Streife zeigt er sich uneinsichtig und verletzt später sogar einen Beamten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 24 Jahre alter Mann steht im Verdacht am Montagmittag mehrere weibliche Reisende in einem Regionalzug nach Stuttgart sexuell belästigt und bedroht zu haben. Außerdem soll er Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet haben. Der Tatverdächtige fuhr nach Polizeiangaben am Montagmittag gegen 13 Uhr mit einem Regionalzug von Heilbronn nach Stuttgart, wobei der mit über 1,3 Promille alkoholisierte Mann dann drei Schülerinnen im Alter von 13 bis 14 Jahren und deren Lehrerin sexuell belästigt und eine weitere Reisende bedroht haben soll.