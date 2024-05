Regionalzug in Richtung Stuttgart unterwegs

1 Der Regionalzug überfuhr die Steine ohne dabei Schaden zu nehmen. Foto: imago//Uwe Moser

Ein Regionalzug ist am Freitagabend in Richtung Stuttgart unterwegs, als der Lokführer bei Heilbronn plötzlich Steine auf den Gleisen liegen sieht. Trotz Vollbremsung kommt der Zug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Die Polizei ermittelt.











Durch einen bislang unbekannten Täter ist es am vergangenen Freitag zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr in der Nähe des Haltepunktes Heilbronn-Sülmertor gekommen.